الصفحة الاقتصادية

النقد الدولي يحذر من سيناريو "مرعب" للاقتصاد العالمي


أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس، أن خطر تفكك الاقتصاد العالمي إلى كتل متحاربة آخذ في الازدياد وهذا التطور في الأحداث سيكون ضارا للجميع.

وقالت المسؤولة في منتدى في بروكسل: "بعد عقود من التكامل العالمي هناك خطر متزايد من أن العالم قد ينقسم إلى تكتلات اقتصادية متحاربة. سيكون هذا السيناريو ضارا للجميع، بما في ذلك السكان في أوروبا".

ووصفت المسؤولة الوضع الحالي بأنه "لحظة خطيرة في التاريخ"، وأضافت أن خطر الانقسام يتزايد مع مرور العالم بفترة نمو اقتصادي عالمي دون "المعايير التاريخية".

وفي نيسان الماضي، خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 في المائة للعام 2023 وإلى 3 في المائة في عام 2024. كذلك حذرت المنظمة الدولية من احتمال حدوث تباطؤ إلى مستوى أقل من 2% بنهاية العام الحالي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النقد الدولي يحذر من سيناريو "مرعب" للاقتصاد العالمي
اقتصادي يفند تقديرات النقد الدولي.. ماذا عن التوازن بين الإيرادات والنفقات في الموازنة؟
الفدرالي الأمريكي يرفع نسبة الفائدة بـ 0.25 نقطة
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم.
البيت الأبيض يتوقع خسارة ملايين فرص العمل في حالة التخلف عن السداد
الجاهلية من الناحية الإقتصادية/الأحوال الإقتصادية والمعيشية/٢...
المستشار المالي لرئيس الوزراء يكشف تفاصيل "مثيرة" تخص الرواتب والموازنة
نافذة بريكس والخروج من الهيمنة الغربية وعالم جديد بعيد عن الدولار..!
تخفيف الاعتماد على الدولار.. مصر على خطى العراق ودول الخليج
أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك