اقتصادي يفند تقديرات النقد الدولي.. ماذا عن التوازن بين الإيرادات والنفقات في الموازنة؟

فند الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس 4 مايو/أيار 2023، تقديرات النقد الدولي بشأن الموازنة الثلاثية 2023، فيما بين الإيرادات اللازمة تحقق الموازنة التوازن بين الإيرادات والنفقات.

وقال المرسومي في تدوينة إنه "وفقا ل‍صندوق النقد الدولي، فأن سعر تعادل الموازنة في عام 2023 في العراق يبلغ 75.8 دولار للبرميل وهذا الرقم غير صحيح لأنه يحقق للعراق إيرادات نفطية تبلغ 126 ترليون دينار فقط في حين أن العراق يحتاج إلى أن يصل سعر برميل النفط إلى 110 دولارات لكي يحقق إيرادات نفطية تصل إلى 182 ترليون دينار تضاف إليها 17 ترليون دينار من الإيرادات غير النفطية لكي تحقق الموازنة التوازن بين الإيرادات والنفقات.. مع الاعتذار لخبراء الصندوق".

*أرقام الموازنة

وكشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر الموازنة سابقاً، أن "حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6، كما ان إجمالي المُوازنة بلغ 197 تريليون و828 مليار دينار على النحو الاتي: الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر من150 تريليون دينار والموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليون والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار".

وأوضح أن "إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار"، مؤكدا أن "الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، والإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار".

وفي مجال الأرقام، ذكر السوداني ما يلي:

*إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار

*الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار

*الموازنة الاستثمارية بلغت أكثر من 47 تريليون

*العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار

*إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار

*الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولارًا

*الإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار

*حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6 بالمئة

*سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية هذا العام

*البترودولار سيكون ترليوني دينار يوزع بين المحافظات

*تنمية الأقاليم في الموازنة ستكون 2.5 تريليون دينار

*تمت إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة في وزارة العمل

*زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص

*زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون

*تخصيص تريليون دينار لمشروع قانون صندوق العراق للتنمية

*تصدير 3.5 مليون برميل سنوياً

يعتزم العراق خلال العام الجاري تصدير 3.5 مليون برميل سنوياً، وفق ما أقرته حكومة السوداني في موازنتها للعام الجاري.

العراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة "أوبك"، وتعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها.

يبلغ سعر برميل النفط نحو 70 دولاراً للبرميل في الموازنة التي أقرتها الحكومة مؤخراً، بإجمالي نفقات مقترحة تبلغ 197.8 تريليون دينار (152.2 مليار دولار)، وفق رئيس الوزراء محمد السوداني الذي أشار إلى أن هذه الميزانية سيتم تكرارها خلال العامين المقبلين أيضاً.

يبلغ العجز المالي 63 تريليون دينار (48.5 مليار دولار)، بحسب البيان الحكومي الرسمي.

وبينما يُعد العراق مصدراً للنفط، يستورد المشتقات النفطية الرئيسية، كالبنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض. ووفقاً لشركة "سومو"، جرى العام الماضي استيراد أكثر من 5 ملايين طن من المشتقات النفطية، بقيمة 5.3 مليار دولار، مقابل 4.7 مليون طن، بقيمة 3.3 مليار دولار، في 2021. وكان البنزين الأكثر استيراداً بقيمة 3.8 مليار دولار، يليه زيت الغاز بأكثر من 1.2 مليار دولار.

وشهدت موازنات العراق المالية ارتفاعاً تدريجياً كبيراً منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، لكن ذلك لم يسهم في تحسين واقع العراقيين المعيشي والخدمي.