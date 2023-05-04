الصفحة الاقتصادية

الفدرالي الأمريكي يرفع نسبة الفائدة بـ 0.25 نقطة


رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نسبة الفائدة الرئيسية بـ 0.25 نقطة مئوية، إلى ما بين 5 و5.25%.

وجاء في بيان للاحتياطي الفدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأمريكية تسعى لتحقيق مستوى التضخم عند 2% على المدى البعيد، وانطلاقا من ذلك تم رفع نسبة الفائدة.

وأشار البيان إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيأخذ بعين الاعتبار زيارة نسبة الفائدة أثناء تحديد الإجراءات لتعزيز السياسات النقدية.

وأضاف أن المجلس لا يزال يبدي حذرا إزاء مخاطر التضخم، مؤكدا أن النظام المصرفي الأمريكي يحافظ على استقراره.

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع نسبة الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري، حيث تم رفعها بـ 0.25 نقطة مئوية في فبراير ومارس، وفي عام 2022 تمت زيادة نسبة الفائدة 7 مرات.

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