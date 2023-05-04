ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم.

أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الخميس، 4 مايو/أيار 2023.
في بغداد:
سعر شراء الدولار 145,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1500 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 143,500 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 146,000 لكل 100 دولار ارتفاع بفارق 1750 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 144,000 لكل 100 دولار
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 145,250 لكل 100 دولار ارتفاع بفارق 1000 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 143,250 لكل 100 دولار
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