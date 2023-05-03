المستشار المالي لرئيس الوزراء يكشف تفاصيل "مثيرة" تخص الرواتب والموازنة

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن المشكلة التي تخص الرواتب في الدولة العراقية، مشيراً الى أن حل هذا الأمر هو دعم الدرجات المتدنية، فيما لفت الى أن العجز يشكل ثلث الموازنة.

وقال صالح خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "هناك قانون الخدمة المدنية وهو من حدد المسائل بشأن الرواتب ومرتبط به قانون التقاعد"، مستدركاً بالقول "لكن خلال 20 سنة شرعت تشريعات كثيرة فيها امتيازات".

وأضاف أن "هناك تفاوتات مهولة بين رواتب الموظفين وهنالك فرق شاسع"، معتبراً أن "المشكلة في قاعدة العدالة وحقيقة لا توجد عدالة وهي مشكلة كبرى".

ولفت صالح الى أنه "في الأمد الطويل يجب إعادة هيكلة الرواتب بشكل عقلاني ويجب وضع معيار للدخل يتم مراجعته تحت عنوان غلاء المعيشة"، مشدداً بالقول "يحتاج لتوافق وطني وسياسي وحل الموضوع هو دعم الدرجات المتدنية من المتقاعدين أو الموظفين".

وبشأن مشروع قانون الموازنة الذي أنهى مجلس النواب القراءة الثانية له، قال صالح إن "العجز يشكل ثلث الموازنة بواقع 63 تريليون دينار وممكن نقلل من آثار العجز"، موضحاً أن "هناك مشاريع إستراتيجية يجب أن تنفذ والخسارة خسارة الوقت".

وأضاف أن "150 تريليون دينار هي تشغيلية 90 تريليوناً منها رواتب وأجور وتقاعدات ورعاية اجتماعية"، لافتاً الى أن "اقل من 50% من الموازنة التشغيلية تذهب الى رواتب الأجهزة الأمنية".