اقتصادي يوضح كيفية تجاوز العجز المالي في الموازنة

اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، ان العراق بحاجة الى ان يكون سعر برميل النفط في الموازنة 90 دولاراً من اجل تجاوز العجز وتلافي اللجوء للاقتراض الداخلي.

وقال قصي لـ /المعلومة/، ان "العجز المالي في الموازنة مدور من خلال الفائض المالي والبالغ 20 مليار دولار وكذلك هناك امكانية لتخفيض تمويل العجز بحيث ان وزارة المالية لاتقوم بتمويل التخصيصات المرصودة وايضا ان الموازنة فتحت نافذة الاقتراض الداخلي من المصارف العراقية على حساب احتياطي البنك المركزي".

واضاف ان "الامل معقود على ارتفاع اسعار النفط من اجل تغطية العجز حيث ان العراق بحاجة الى ان يكون سعر برميل النفط 90 دولار كي يكون هناك تمويل للعجز بعيدا عن الاقتراض".

وبين ان "النظرة الايجابية لاسعار النفط خلال السنة الحالية قد يحقق فيها العراق ارتفاع في الاسعار بحيث يبلغ سعر البرميل خلال العام الجاري 82 دولار".