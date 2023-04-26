مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية ترتفع إلى أكثر من 187مليون دولار

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، اليوم الاربعاء، لتسجل نحو 187مليون دولار.

وبحسب جدول نافذة بيع العملة، باع المركزي خلال مزاده اليوم 187,888,527دولارا، غطاها البنك بسعر صرف 1305دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دينار لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وذهبت معظم المبيعات من الدولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 172,788,527مليون دولار فيما ذهبت البقية البالغة 15,100,000 مليون دولار على شكل مبيعات نقدية