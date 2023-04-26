انخفاض أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الأربعاء 26 ابريل/ نيسان 2023.
في بغداد:
سعر شراء الدولار 141,500 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 1750 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 139,500 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 142,250 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 750 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 140,250 لكل 100 دولار
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 141,750 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 1500 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 139,750 لكل 100 دولار
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