الصفحة الاقتصادية

انخفاض أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم


أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الأربعاء 26 ابريل/ نيسان 2023.

في بغداد:

سعر شراء الدولار 141,500 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 1750 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 139,500 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر شراء الدولار 142,250 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 750 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 140,250 لكل 100 دولار

في الجنوب:

سعر شراء الدولار 141,750 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 1500 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 139,750 لكل 100 دولار

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