انخفاض بأسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء.
في بغداد:
سعر شراء الدولار 143,250 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 500 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 141,250 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 143,500 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 1250 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 141,500 لكل 100 دولار
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 143,500 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 1000 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 141,500 لكل 100 دولار
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