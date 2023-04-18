الصفحة الاقتصادية

خلال آذار الماضي.. العراقيون بالمرتبة الثالثة بشراء العقارات في تركيا


سجلت المؤسسات الرسمية التركية، بيع 105 آلاف و476 وحدة سكنية خلال مارس/ آذار الماضي، في عموم البلاد.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن "إسطنبول تصدرت قائمة المدن الأكثر بيعا للمنازل خلال مارس، وبلغت 18 ألفا و166، تلتها العاصمة أنقرة 12 ألفا و23، وأنطاليا ثالثا 6 آلاف و120 منزلا".

وبلغ عدد المنازل التي بيعت للأجانب في مارس، 3 آلاف و415 منزلا، بتراجع وصل إلى 38.7 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام المنصرم. كما أشارت المعطيات إلى أن حصة الأجانب من إجمالي مبيعات الشهر الثالث من العام الجاري، بلغت 3.2 بالمئة.

وبحسب البيانات، تصدرت ولاية أنطاليا قائمة المدن التركية الأكثر بيعا للأجانب بألف و324 منزلا، تلتها إسطنبول بألف و90 ثم مرسين ثالثا بـ 240 منزلا.

وتصدر الروس قائمة الأجانب الأكثر شراءً للمنازل في تركيا بألف و175، تلاهم الإيرانيون بـ 472 والعراقيون ثالثا بـ 165 والأوكرانيون رابعا بـ 160 منزلا.

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، الا ان ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل ان يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية.

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