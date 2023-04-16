تراجع صادرات العراق النفطية إلى أميركا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت لتصل الى 241 الف برميل كمعدل يومي خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا ، انخفضت بمقدار 104 آلاف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 345 الف برميل يوميا".

واوضحت أن "اكثر الإيرادات النفطية إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا ، تلتها المكسيك و السعودية ثم الاكوادور ، فيما لميتم استيراد اي كمية من روسيا".