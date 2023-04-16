البنك المركزي يبحث مع النقد الدولي حاجة العراق إلى وضع برنامج فنّي مع الصندوق

بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الأحد، مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفار حاجة العراق إلى وضع برنامج فنّي مع الصندوق.

وقال البنك في بيان، إن "محافظ العراق في صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق إلتقى على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق في واشنطن كريستالينا غورغييفار رئيسة صندوق النقد الدولي".

وأضاف أن "العلاق بحث حاجة العراق إلى وضع برنامج فنّي مع الصندوق يأخذ بنظر الاعتبار ظروف البلد الأمنية والاقتصادية، خاصةً التحديات الاستثنائية التي كلّفته اثماناً باهضة على مختلف المستويات".

من جانبها أبدت كريستالينا "تفهماً لأوضاع العراق والظروف التي مر بها، وأيدت مقترح المحافظ بضرورة وجود برنامج مع الصندوق ليكون بمثابة مرجعٍ مثبتٍ للسياسات الاقتصادية بين الطرفين".

واضاف البيان أن "المحافظ التقى لاحقاً، بالمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين، وناقش الطرفان قضايا الاستقرار المالي في العراق"

وعبر محي الدين بحسب البيان، عن "اهتمام الصندوق تقديم الدعم اللازم للعراق في قضايا الإصلاح الاقتصادي بما يحقق ارتفاع وارداته غير النفطية تدريجياً".

وتابع البيان أن "الطرفين تباحثا بشأن ضرورة توقيع إتفاقية بين العراق والصندوق يتحدد إطارها ومحتواها خلال زيارة وفد فريق صندوق النقد الدولي إلى بغداد".

وأكمل أن "الزيارة المزمع اجراؤها الشهر القادم تهدف الى تنظم خطوات الإصلاح الإقتصادي وبرامج الأداء المالي، والجوانب التي يطلب العراق فيها دعماً فنياً واستشارياً".

وبين أن "خبراء الصندوق أكدوا للوفد العراقي أهمية أن يَشرَع العراق بإجراء الاصلاحات الاقتصادية في أوقات الوفرة المالية لما تتيحه عوائد النفط من إمكانية دعم ومرونة لهذا البرنامج، خاصة تلك المتعلقة بدعم الشرائح الأكثر فقراً وبناء مصدات مالية لمواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية".