الصفحة الاقتصادية

باتت وشيكة.. الحكومة المصرية تتحدث عن كارثة كبرى تحل بالدولار


سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، الضوء على ما يتعرض له الدولار الأمريكي من ضغوط وتراجع في حصته في احتياطيات النقد الأجنبي.

وأوضح المركز أن الدولار يتراجع لدى البنوك المركزية عالميا، لافتا أن الورقة الخضراء تشهد أكبر انخفاض لحصتها في الاحتياطات الدولية منذ 1999.

وخلال انفوغرافيك نشره مركز المعلومات، أوضح أن هناك احتمالات لتوقف الدولار عن كونه عملة احتياطية عالمية، وانحداره الكارثي أصبح وشيكا، وأمريكا ستواجه أزمة غير مسبوقة إذا انخفضت هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.

فيما قال السيناتور الأمريكي "ماركو روبيو": إذا استخدمت الدول الأخرى عملاتها الخاصة في التجارة.. فلن نمتلك القدرة على معاقبتها.

وفي سياق متصل، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا في بداية تعاملات اليوم الخميس 13-4-2023، في ظل ضعف البنوك والقطاع المصرفي بعد ارتفاع أسعار الفائدة عالميا ومحليا، وهو ما يشكل خطرا  كبيرا على النمو الاقتصاد العالمي، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي.

ووفقا لأحدث التقارير الصادرة من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 13 أبريل 2023، فقد استقر سعر الدولار عند مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية.. الدولار في بنك مصر.. استقر سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
باتت وشيكة.. الحكومة المصرية تتحدث عن كارثة كبرى تحل بالدولار
اوبك تبقي على تقديراتها النفطية للعام 2023
300 مليار دولار.. واشنطن تنوي الاستيلاء على احتياطيات "المركزي الروسي" لصالح أوكرانيا
الرئيس البرازيلي يدعو للتخلي عن الدولار في التجارة العالمية
"أوبك" تحذر من مخاطر تراجع الطلب على النفط في الصيف
النواب السويسري يتخلى عن بنك كريدي سويس
اقتصادي يتوقع استمرار انخفاض سعر الصرف الموازي للدولار في الأسواق
قائمة بالدول الأشد تضررا من ارتفاع أسعار النفط..
أسعار النفط تسجل ارتفاعا جديدا
تهديد أمريكي بعد تصريحات ماكرون عن رغبته في استقلال استراتيجي لأوروبا عن الولايات المتحدة والدولار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
فيسبوك