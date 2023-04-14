اوبك تبقي على تقديراتها النفطية للعام 2023

أبقت منظمة أوبك، اليوم الخميس، تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2023، دون تغيير، كما ثبتت توقعات المعروض النفطي من خارج المنظمة.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط ، فإن تعافي الاقتصاد الصيني المحرك الرئيس لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023، لكن هناك حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة النمو الاقتصادي عالميًا.

وأشارت أوبك إلى نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 2.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2023، متوقعة ارتفاعه إلى 2.3 مليون برميل يوميًا في الربع الأخير من العام، وفق التقرير الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وتتوقع أوبك نمو الطلب على النفط في 2023 بنحو 2.32 مليون برميل يوميًا، دون تغيير عن تقديرات مارس/آذار الماضي، ليصل الإجمالي عند 101.89 مليون برميل يوميًا.

وتخضع التوقعات لحالة من عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي؛ خاصة بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاتها بمقدار 0.1% في 2023 و2024، لتصل إلى 2.8% و3% على التوالي.

وأشار تقرير أوبك إلى أن هناك تحديات محتملة أمام النشاط الاقتصادي العالمي تتمثل في ارتفاع معدل التضخم وتشديد السياسة النقدية وزيادة مستويات الديون السيادية.

ولم تشهد توقعات أوبك الطلب العالمي على النفط في العام الماضي (2022)، أيّ تغيير، عند 2.50 مليون برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى متوسط 99.57 مليون برميل يومًيا.

تتوقع أوبك نمو المعروض النفطي من خارج المنظمة بنحو 1.43 مليون برميل يوميًا في العام الجاري، دون تغيير تقريبًا عن الشهر الماضي، ليكون من المتوقع أن يسجّل الإجمالي 67.19 مليون برميل يوميًا.

وترى أوبك أن نمو الإمدادات النفطية سيأتي من جانب الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وكندا وقازاخستان وغايانا، في حين من المتوقع تراجع الإمدادات في روسيا.

فيما ثبتت أوبك توقعاتها لنمو المعروض النفطي من خارجها خلال 2022، عند 1.86 مليون برميل يوميًا، وفق التقرير الشهري.

وهذا يعني أن إجمالي المعروض النفطي من خارج منظمة أوبك قد بلغ 65.76 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي.

وانخفض إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك بمقدار 86 ألف برميل يوميًا خلال مارس/آذار 2023، على أساس شهري، ليصل الإجمالي إلى 28.797 مليون برميل يوميًا.

وجاءت هبوط الإمدادات النفطية من أنغولا والعراق ونيجيريا، في حين زاد إنتاج السعودية والكويت.

وارتفعت مخزونات النفط العالمية بأكثر من 14 مليون برميل خلال فبراير/شباط 2023، لتواصل الصعود للشهر الثاني على التوالي.

واظهر التقرير صعود المخزونات التجارية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 14.1 مليون برميل على أساس شهري خلال فبراير/شباط الماضي، لتصل إلى مستوى 2.865 مليار برميل.

وجاءت مخزونات النفط العالمية أعلى بمقدار 237 مليون برميل مقارنة مع فبراير/شباط 2022، وبنحو 18 مليون برميل، عند المقارنة مع متوسط السنوات الـ5 الماضية.