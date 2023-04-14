الصفحة الاقتصادية

الرئيس البرازيلي يدعو للتخلي عن الدولار في التجارة العالمية


دعا الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مجددا لاعتماد عملة بديلة للدولار للتعاملات المالية. لافتا إلى أن هذه المسألة يجري بحثها داخل مجموعة "بريكس".

ونشر الموقع الإلكتروني للرئيس البرازيلي ما قاله خلال حفل افتتاح بنك التنمية "بريكس ديلما روسيف": "لماذا لا يمكن لبنك مثل "بريكس" أن يكون لديه عملة يمكنها تمويل التعاملات التجارية بين البرازيل والصين، وبين البرازيل ودول "بريكس" الأخرى؟ الأمر ليس بهذه البساطة، والسبب هو أن العالم كله يعتمد على عملة واحدة".

في يناير، بعد توليه منصبه كرئيس، اقترح لولا دا سيلفا النظر في اعتماد عملة للتعاملات التجارية داخل ميركوسور (سوق أميركا الجنوبية)، وأشار إلى أن مثل هذه المناقشات جارية أيضا في بريكس.

وفي السياق ذاته أعلنت البرازيل والصين في مارس، عن إنشاء غرفة للمقاصة. وهي مصممة لإجراء التسويات المالية دون استخدام الدولار، وكذلك الإقراض بالعملات الوطنية.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا سيسهل المعاملات التجارية ويقلل من تكلفتها، وسوف يساعد على التخلص من الاعتماد على الدولار في العلاقات الثنائية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثات موسعة مع القيادة الصينية جرت في العاصمة الروسية، إن موسكو تدعم استخدام اليوان في التعاملات بين روسيا ودول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

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