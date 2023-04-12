اقتصادي يتوقع استمرار انخفاض سعر الصرف الموازي للدولار في الأسواق

فصل الخبير الاقتصادي عبد الرحمان المشهداني، الثلاثاء، أسباب انخفاض سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، فيما اكد ان الانخفاض متوقع وسيستمر جراء؛ حُزم الإجراءات التي اطلقت في ملف تقريب السعر بالموازنة من السعر الرسمي.

وقال المشهداني في حديث ل /المعلومة/، إن "إجراءات البنك المركزي أتت بثمارها من خلال تطبيق العمل على المنصة الالكترونية في الحوالات الخارجية للدولار"، مشيرا الى ان "السبب الرئيسي الذي ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية هو العقوبة التي صدرت من واشنطن في الفترة السابقة على بعض المصارف".

وتابع، ان "توجيه البنك المركزي لوزارة التجارة ببيع المواد الغذائية بالأسعار المدعومة داخل الاسواق المحلية ساهم بتخفيف الطلب على الدولار"، مؤكدا ان "الانخفاض متوقع وسيستمر جراء؛ حٌزم الإجراءات التي اطلقت في ملف تقريب السعر الموازنة من السعر الرسمي".

واردف، المشهداني: ان "المركزي تعاقد في الآونة الأخيرة مع شركة لتنظيم الحوالات وتدقيقها بشكل افضل من اجل عدم رفض الكثير من حوالات المبهمة وغير المبررة في التخصص"، مرجحا، "استقرار سعر الصرف الدولار خلال الشهر الحالي بسعر اكثر بقليل من الرسمي".

وشهدت أسعار صرف الدولار، خلال الأيام الحالية، انخفاضا كبيراً في الأسواق العراقية، حيث سجلت الـ 100 دولار امريكي 143.000 الف دينار عراقي.