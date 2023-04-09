الصفحة الاقتصادية

ماكرون يدعو أوروبا لتقليل اعتمادها على الدولار


دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دول أوروبا إلى تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج "الحدود الإقليمية".

وقال ماكرون خلال تصريحات نقلتها صحيفة "بوليتيكو" وعدد من الصحفيين الفرنسيين على متن طائرته عائداً من زيارة للصين استمرت ثلاثة أيام، ونشرت اليوم الأحد، إنه "يتعين على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وتجنب الانجرار إلى مواجهة بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان"، مؤكدا على نظريته حول "الحكم الذاتي الاستراتيجي" ل‍أوروبا، التي من المفترض أن تقودها فرنسا، لتصبح "قوة عظمى ثالثة"، بحسب تعبيره.

وتابع قائلا: "الخطر الكبير الذي تواجهه أوروبا هو أنها عالقة في أزمات ليست من شأننا أو أزماتنا مما يمنعها من بناء استقلاليتها الاستراتيجية".

بالمقابل لفت ماكرون إلى أن أوروبا زادت من اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الأسلحة والطاقة وبالتالي يتوجب على أوروبا الآن التركيز على تعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية.

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ماكرون يدعو أوروبا لتقليل اعتمادها على الدولار
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