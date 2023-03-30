الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي: الفرق بين سعري الصرف الرسمي والموازي سيختفي تدريجيا !


حدد البنك المركزي العراقي، الخميس، أسباب الانخفاض التدريجي لسعر الدولار في اليومين المنصرمين، فيما أشار إلى أن الفرق بين سعري الصرف الرسمي والموازي سيختفي تدريجيا.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد خلف، للقناة الرسمية، إن “البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات لخفض سعر الدولار لا سيما من خلال الحزم الثلاث التي أطلقها مطلع العام الجاري والتي كانت كفيلة في معالجة ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي”.

وأضاف، أن “البنك اجتمع مع اتحاد غرف التجارة العراقية وعدد من التجار لمناقشة التحديات ووضع آليات لمعالجتها”، مرجحا “صدور حزم جديدة لمعالجة التحديات كافة التي تواجه التجار لتسهيل عمليات حصولهم على العملات الأجنبية”.

وعلل خلف الانخفاض التدريجي لسعر الدولار في اليومين المنصرمين إلى زيادة حجم مبيعات البنك المركزي”، مبينا، أن “البنك حرر القيود على المبيعات، وبإمكان البنك بيع أي كمية من الدولار طالما هنالك وجود طلب حقيقي على الدولار”، موضحا، أن “الفرق بين سعري الصرف الرسمي والموازي سيختفي تدريجيا”.

وأشار إلى، أن “العراق ليس بحاجة إلى تأسيس مصارف جديدة في الوقت الراهن أو المستقبل، بل تفعيل المصارف الموجودة، لافتا إلى “وجود أكثر من 70 مصرفا حكوميا وأهليا”.

وبين أن “البنك المركزي جاد بفرز المصارف الجيدة من غير الجيدة”.

ولفت إلى “وجود استجابة كبيرة من قبل المصارف لتعليمات البنك المركزي بشأن سعر الصرف الرسمي”، داعيا في الوقت ذاته لتسهيل إجراءات معاملات التجار بشكل سريع.

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