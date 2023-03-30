الصفحة الاقتصادية

المالية تناقش مع صندوق النقد الدولي التعاون المشترك وتطوير اداء القطاع المصرفي


ناقشت وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي التعاون المشترك ودعم الاصلاحات المالية وتطوير اداء القطاع المصرفي .

وذكرت وزارة المالية في بيان:" ان الوزيرة طيف سامي محمد التقت المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، وناقشت معه عددا من الملفات ذات الصلة بإطار التعاون المشترك بين الجانبين ، ابرزها تقديم الاستشارات الفنية اللازمة من قبل الصندوق لتعزيز خطط الاصلاحات المالية ، الى جانب اشراك الخبراء الدوليين في عملية تطوير أداء القطاع المصرفي وتحسين الانظمة المحاسبية وعمل الموازنة".

واكدت الوزيرة " ان العراق يتطلع الى مزيد من التعاون مع صندوق النقد ، دعما لبرامج الحكومة الاصلاحية التي تنفذها في قطاعات المال والاقتصاد والاستثمار ومشاريع التنمية المستدامة".

من جانبه ، عبر شبيكات "عن تفاؤله في ان يشهد الاقتصاد العراقي تحسنا في معدلات النمو السنوية وان ينعكس هذا التحسن على دعم باقي القطاعات التنموية"

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المالية تناقش مع صندوق النقد الدولي التعاون المشترك وتطوير اداء القطاع المصرفي
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