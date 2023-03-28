ازمة البنوك تتفاقم.. مداهمة خمسة بنوك في فرنسا

أكد مكتب المدعي المالي في فرنسا بأن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك، اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع.

وقال المكتب في بيان إن "نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو".

وجاء في البيان أن "المداهمات تأتي في أعقاب خمسة تحقيقات أولية فتحت في كانون الاول 2021 بشأن تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح، مبينا أن العملية "تطلبت عدة أشهر من التحضير".

وأكد متحدث باسم مصرف "سوسيتيه جنرال" لوكالة "فرانس برس" أن "السلطات داهمت البنك الفرنسي لكنه قال إنه لا يعرف السبب".

وذكرت صحيفة لوموند Le Monde أن "المصارف المستهدفة هي Societe Generale وBNP Paribas وExane (تابع لـ BNP) وNatixis وHSBC.

نشرت مجموعة من المواقع الإخبارية الأوروبية تحقيقا في الاحتيال الضريبي أطلق عليه اسم "CumEx-Files" في عام 2018".

وقالت المجموعة الإعلامية في عام 2021 إنه يشتبه في أن قيمة المبالغ وصلت إلى 140 مليار يورو (151 مليار دولار) على مدى 20 عاما.