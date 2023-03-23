النفط تباشر بتجربة الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود

اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الخميس، عن مباشرتها بتجربة عملية الدفع الالكتروني (POS) في عدد من محطات تعبئةالوقود في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان ان "شركة توزيع المنتجات النفطية وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي وشركات خدمات تحصيل عمليات الدفع الالكتروني قد باشرت اليوم بتجربة الدفع الالكتروني في محطة الحرية ببغداد، تمهيداً للتطبيق العملي ولتعميم التجربة في بغداد والمحافظات اعتباراً من من مطلع أيار المقبل".

واشار جهاد الى "اهمية اعتماد هذه التجربة الحضارية ، في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني عبر تطبيقات خدمة تحصيل مستحقات الوقود الكترونيا ،

مما يخفف العبء على المواطن ومحطات تعبئة الوقود في آن واحد".

وتابع، ان "التجربة الإلكترونية ستسهم بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وحماية للمال العام ، فضلاً عن التحول من نظام الدفع الورقي الى الالكتروني"