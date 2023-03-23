خبير اقتصادي : الانبار أنفقت أموالا تعادل ما خصص لخمس محافظات مجتمعة

أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الخميس، أن حصة الانبار من تنمية الاقاليم تعادل ما خصص لخمس محافظات مجتمعة.

وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك إن "حصة محافظة الانبار من تنمية الاقاليم بموجب قانون الامن الغذائي 360 مليار دينار يضاف اليها حصتها وفقا لموازنة 2021 والبالغة 180 مليار دينار فتصبح مجموع حصة الانبار 540 مليار دينار".

وأضاف، أن "النفقات الاستثمارية الفعلية للانبار عام 2022 بلغت اكثر من 952 مليار دينار وهي تفوق النفقات الاستثمارية الفعلية لخمس محافظات مجتمعة وهي : نينوى وصلاح الدين وديالى وبابل والديوانية التي بلغت بمجموعها 944 مليار دينار".

واستغرب المرسومي ذلك مع أن "نسبة سكان الانبار 4.8% في حين ان النسب السكانية للمحافظات الخمس مجتمعة بلغت 26.5% من مجموع سكان العراق".