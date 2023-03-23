الصفحة الاقتصادية

متى ينهار الدولار؟ ... خبير يوضح


أجرى الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف قراءة للوضع الراهن بالاقتصاد العالمي، وخاصة في ظل أزمة تضرب بنوكا في الولايات المتحدة وأوروبا والتي تتزامن مع مساع لكبح جماح التضخم.

وتحدث الخبير نازاروف، في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام"، عن العوامل التي ستساهم في انهيار العملة الأمريكية في السنوات القادمة انطلاقا من الواقع الاقتصادي الحالي، ولفت إلى عوامل مثل التضخم المفرط، وعقوبات واسعة النطاق أو حرب مع الصين، وحرب أهلية في الولايات المتحدة.

وقال: "أعتقد أن الاضطرابات السياسية يمكن أن تبدأ حربا أهلية أمريكية في عام 2024 أو 2025، ونحن نشهد بالفعل ما يحدث حول ترامب. ستؤدي الحرب الأهلية إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي، وإحداث تضخم مفرط  وتدمير الدولار، بالإضافة إلى ذلك، فإن العقوبات واسعة النطاق أو الحرب مع الصين ستقلل بشكل كبير من توريد السلع الصينية إلى السوق العالمية ومجال تداول الدولار".

وأضاف: "أعتقد أن هذا يجب أن يحدث في 2025 - 2027 وسيؤدي ذلك إلى تضخم عالمي مفرط وتدمير الدولار. إن الأزمة المصرفية الحالية لم تنته بعد، فإذا سقطت البنوك الغربية من المراكز العشرة الأولى، فإن حجم الصدمة سيجبر الاحتياطي الفيدرالي على ضخ ليس تريليونات، بل عشرات التريليونات من الدولارات غير المضمونة".

وكذلك تحدث الخبير عن أن العملات الرقمية تقوض مكانة العملة الأمريكية في التجارة العالمية، وقال: "يمكن أن يحدث هذا في العام 2024 ويؤدي إلى تضخم مفرط. ستقدم روسيا الروبل الرقمي في الأشهر المقبلة، وستقوم الصين أيضا بإدخال اليوان الرقمي وهذه الموضة آخذة في الانتشار وقريبا سيجري جزء كبير من التجارة العالمية بالعملات الرقمية بدلا من الدولار".

وتابع قائلا: "في غضون عام أو عامين، خاصة إذا حولت السعودية مدفوعات النفط إلى اليوان، ستنكمش منطقة الدولار وسيؤدي مبلغ الدولارات غير المضمونة إلى تضخم مفرط".

وكمؤشر آخر للمخاطر التي تحيط بالعملة الأمريكية، أشار الخبير إلى الدين العام الأمريكي، وقال بهذا الصدد: "في هذا العام أو أي عام قادم، قد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. ستكون هذه صدمة عملاقة للاقتصاد العالمي وتدمر الدولار".

وخلص الخبير في منشوره إلى أن "الدولار بحلول العام 2027 لن يتوقف بالتأكيد عن الوجود، لكنه سيتوقف عن كونه عملة عالمية، وعلى الأرجح سيكون هناك تضخم مفرط في منطقة الدولار".

وأشار الخبير إلى أن تعليقه تضمن العوامل التي قد تقود إلى انهيار العملة الأمريكية، لكن ليس بالضرورة أن تتحقق جميعا أو إحداها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النفط تباشر بتجربة الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود
خبير اقتصادي : الانبار أنفقت أموالا تعادل ما خصص لخمس محافظات مجتمعة
متى ينهار الدولار؟ ... خبير يوضح
ملاحظات حول الموازنة العامة الاتحادية /4
النظام المالي العالمي يفقد الموثوقية
الهيمص يباشر باداء مهام نائب محافظ البنك المركزي الجديد
أسعار النفط تعاود الارتفاع
الرافدين يُحدد مدة تسديد سلف الموظفين والمتقاعدين
مجدداً.. الليرة اللبنانية تسجل انخفاضاً تاريخياً أمام الدولار
انهيار "كريدي سويس".. تقرير أمريكي يتحدث عن خسائر لمستثمرين قطريين وسعوديين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.08
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
محمد مهدي جاسم : احسنت تقرير مفصل ...
الموضوع :
الادارة والقيادة بين التعجيز والتمكين
ابو حسنين : ياشيخ انت تعيش بخيالك ولاتتكلم الواقع 1- لايمكن غلق الحدود لانها تحت سيطرة الاكراد وهؤلاء لا يعترفون ...
الموضوع :
خطوات مهمة لمواجهة قطع تركيا للمياه عن العراق
محمد علي : اشكر الله سبحانه وتعالى على منّهِ على شيعة أهل البيت عليهم السلام بهذه المرجعية العليا المتمثلة في ...
الموضوع :
رسالة السيد السيستاني الى الشيعة .. لم يقرأها أحد 
ر. ح. ن : هناك تناقض بتصريح الوزير فمن ناحية يقول ان الانتاج الحالي هو 15600 ميغا واط وهذا يجهز 18 ...
الموضوع :
وزير الكهرباء يكشف حجم الانتاج وما يحتاجه العراق
فيسبوك