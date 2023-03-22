الهيمص يباشر باداء مهام نائب محافظ البنك المركزي الجديد

باشر فيصل الهيمص، اليوم الأربعاء، بأداء مهام منصبه الجديد نائباً لمحافظ البنك المركزي، فيما أكد دعمه الكامل لخطط المحافظ، علي العلاق.

وذكر المكتب الاعلامي لنائب محافظ البنك المركزي، في بيان ، أن "الهيمص باشر بأداء مهام منصبه الجديد"، معربًا الهميص عن "دعمه الكامل للعمل بروح الفريق وللخطط التي وضعها محافظ البنك المركزي، بهدف الارتقاء بواقع البنك والنهوض به".

وأكد الهيمص، بحسب البيان، انه "يسعى لتحمل المسؤولية الموكلة إليه، وأن يكون على قدر هذه المهمة"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي يعد واحداً من أهم مؤسسات الدولة، حيث يلعب دوراً مهماً في خدمة المجتمع".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد قرر تعيين فيصل الهيمص، نائبًا لمحافظ البنك المركزي.

يذكر ان الهيمص كان قد عمل مديرا عاما لمصرف العراقي للتجارة TBI ورئيسا ل‍هيئة الأوراق المالية.