الرافدين يُحدد مدة تسديد سلف الموظفين والمتقاعدين

حدد مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، مدة تسديد سلف الموظفين والمتقاعدين، فيما أكد أن سلف الموظفين ومنتسبين القوات الامنية تصل لـ 25 مليوناً.
وذكر اعلام المصرف، في بيان ، أن "مدة تسديد سلف الموظفين والمتقاعدين تبلغ 5 سنوات".
وأضاف، أن "سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين تصل لـ 25 مليوناً".
وأشار البيان الى، أن "التقديم على السلف يكون عن طريق التطبيق الالكتروني الخاص بالمصرف ويتم تعبئة السلفة بواسطة الماستر كارد".
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