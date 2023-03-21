الصفحة الاقتصادية

مجدداً.. الليرة اللبنانية تسجل انخفاضاً تاريخياً أمام الدولار


سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، مزيدا من الانهيار أمام الدولار الأمريكي، حيث تخطى سعر صرف الدولار الواحد الـ140 ألف ليرة لبنانية.

وحسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، تراوح سعر صرف الدولار تراوح بين 140 ألف و143 ألف ليرة للبيع، 139 ألف ليرة و142 ألف ليرة للشراء.

وبذلك يكون سعر الصرف ارتفع قرابة الـ30 ألف ليرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

الليرة اللبنانية تهبط نحو قاع جديد تاريخي أمام الدولار

يذكر أن سعر الصرف الرسمي في البلاد كان منذ عام 1997 وحتى فبراير الماضي 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة أعلن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة تعديل سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة للدولار.

إلا أن هذه الخطوة لم تساعد الليرة على الثبات، واستمرت بالانهيار لتسجل الأسبوع الماضي ولأول مرة في تاريخ البلاد الحديث 100 ألف ليرة للدولار.

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مجدداً.. الليرة اللبنانية تسجل انخفاضاً تاريخياً أمام الدولار
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