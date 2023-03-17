الصفحة الاقتصادية

الاحتياطي الفيدرالي يقرض البنوك الأميركية 12 مليار دولار


بلغت قيمة القروض التي منحها الاحتياطي الفيدرالي للبنوك الأميركية بموجب برنامج جديد كشف النقاب عنه الأحد نحو 12 مليار دولار، مع تحرك السلطات في واشنطن لتخفيف الضغوط عن النظام المالي في أعقاب انهيار بنك سيلكون فالي".

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي في بيان أن المبالغ المستحقة في إطار "برنامج التمويل المؤقت للبنوك" وصلت إلى 11.9 مليار دولار بحلول الأربعاء.

وكان الاحتياطي الفيدرالي بالتعاون مع وزارة الخزانة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع قد كشف ليل الأحد عن برنامج القروض لتجنيب بنوك أخرى مشكلات السيولة التي دفعت "سيلكون فالي" للانهيار.

ويوفر البرنامج تمويلا إضافيا "للمساعدة في ضمان قدرة البنوك على تلبية احتياجات جميع المودعين"، كما جاء في بيان الفيدرالي.

وأبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين أعضاء مجلس الشيوخ الخميس بأن السلطات تحركت بسرعة لحماية المودعين في بنكي "سيلكون فالي" و"سيغنتشر" الذي انهار أيضا بعد أن رأت "خطرا جديا بحصول عدوى" في القطاع المصرفي.

وبعد أيام على انهيار "سيلكون فالي"، تراجعت أسهم عدد من البنوك الإقليمية على رأسها "فيرست ريبابليك" بسبب مخاوف متعلقة بوضعها المالي على المدى الطويل.

لكن الأسواق استجابت بشكل إيجابي بعد أن أعلنت مجموعة تضم 11 من أكبر البنوك الأميركية بينها "بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" و"جيه بي مورغان" "غولدمان ساكس" الخميس ايداعها 30 مليار دولار في "فيرست ريبابليك".

وقالت المجموعة في بيان لها إن أفعالها تعكس "الثقة في النظام المصرفي للبلاد".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاحتياطي الفيدرالي يقرض البنوك الأميركية 12 مليار دولار
البنك المركزي يطلق قرارات تسهل اجراءات الحصول على الدولار
تفاصيل الضرائب الجديدة في الموازنة "الثلاثية" وحصة كردستان: تعزيز الايرادات غير النفطية
البنك المركزي العراقي يكشف عن توفير نقاط الدفع الإلكتروني في محطات الوقود
محافظ البنك المركزي يُحدد هدفين للسياسة النقدية في العراق
بالأرقام.. الكشف عن الايرادات المخطط لها في الموازنة "الثلاثية" وتأثير انخفاض أسعار النفط
"مزايا عديدة".. حيازة العراق من السندات الأمريكية ترتفع: الـ4 عربياً والأكثر في 2022
لاستعادة الثقة.. مصرف "كريدي سويس" يستنجد بـ"المركزي السويسري"
اضطراب البنوك يغرق "وول ستريت" باللون الاحمر
ملاحظات حول الموازنة العامة الاتحادية – الجزء الثاني
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.44
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك