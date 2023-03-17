الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي يطلق قرارات تسهل اجراءات الحصول على الدولار


حزمة من القرارات الجديدة اطلقها البنك المركزي تهدف لتسهيل الحصول على الدولار والحد من تهريبه، امر عده اقتصاديون اصلاحيا.

قرارات وتسهيلات وحزم من اجل السيطرة على ارتفاع سعر الدولار امام الدينار، فالسعر الرسمي لا يمكن للمواطن البسيط الحصول عليه محليا مادفع البنك المركزي لتضييق الخناق على المضاربين بالاسعار .

خبراء المال والاقتصاد قالوا ان حزمة التسهيلات التي اطلقها البنك المركزي مؤخرا جففت منابع التهريب واوقفت شركات السياحة من استغلال الازمة.

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