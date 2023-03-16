الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي العراقي يكشف عن توفير نقاط الدفع الإلكتروني في محطات الوقود


كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن أسماء محطات تعبئة الوقود في جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة بغداد التي ستوفر نقاط الدفع الإلكتروني (pos) مطلع الشهر المقبل.

وذكر بيان للبنك أنه "تمّ تحديد عدد من محطات تعبئة الوقود في العاصمة بغداد كمرحلة أولى تتوفر فيها نقاط الدفع الإلكتروني (pos) عبر البطاقات المصرفية (دائنة، مدينة، مسبقة الدفع)، بالتعاون مع شركة توزيع المنتجات النفطية وبالاستناد إلى توجهات الحكومة بتعميم نقاط الدفع الإلكتروني وتقليل استخدام النقد".

وأضاف، أن "هذه الانطلاقة المرتقبة في تحديد محطات تعبئة الوقود ستسهم في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتكون بداية نحو مشروع ضخم يستهدف المجتمع، ويهدف إلى تقليل استخدام النقد وحفظ الأموال".

وبين، أن "المحطات التي تم تحديدها بالتعاون مع شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة ل‍وزارة النفط هي:

1- محطات الكرخ

* محطة تعبئة ‎اليرموك قرب سكة القطار/ الداوودي

* محطة تعبئة‎ الشرطة الأولى/ حي الجامعة/ خلف جامع ملا حويش

* محطة تعبئة أم الطبول/ حي الداخلية خلف جامع أم الطبول

* محطة تعبئة ‎الرسالة/ المنصور قرب تمثال أبي جعفر المنصور

2- محطات الرصافة‎

*محطة تعبئة السعدون/ شارع السعدون

* محطة تعبئة أبو اقلام/ كرادة داخل

* محطة تعبئة موسى بن نصير/ الكرادة شارع سلمان فائق قرب عمارة الشروق

*محطة تعبئة الخالصة/ الوزيرية

* محطة تعبئة البتاوين/ ساحة الطيران مقابل سوق بغداد".

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