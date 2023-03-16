محافظ البنك المركزي يُحدد هدفين للسياسة النقدية في العراق

عد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الخميس، الاعتماد على البنك المركزي في تغطية عجز الموازنة العامة ظاهرة "خطيرة جدا" ويهدد الاستقرار النقدي في العراق.

وقال العلاق في كلمة له خلال ملتقى السليمانية، صدر في بيان للبنك المركزي إن "السياسة النقدية تتضمن هدفين أساسيين هما: الحفاظ على المستوى العام للأسعار، أي قوة العملة محلياً، وسعر الصرف والذي يمثل قوة العملة خارجياً."

وأضاف، أن "ظاهرة الاعتماد على البنك المركزي في تغطية العجز للموازنة العامة للدولة هي ظاهرة خطيرة جداً، واعتماد بعض الحكومات على البنك المركزي في التمويل يهدد الاستقرار النقدي".