بعد إفلاس بنكين.. بايدن يطمئن الأمريكيين: النظام المصرفي آمن

أكد الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، أن النظام المصرفي آمن، وذلك في أعقاب الانهيار المفاجئ لبنك "سيليكون فالي" ووضع بنك آخر تحت الإدارة العامة الفيدرالية.

وقال بايدن في تصريحات متلفزة من البيت الأبيض: "يمكن للأمريكيين أن يثقوا في أن النظام المصرفي آمن. ودائعكم ستكون موجودة عندما تحتاجون إليها".

واضاف، إن "دافعي الضرائب لن يتحملوا مسؤولية تعويض خسائر مودعي بنك سيليكون فالي، مؤكداً أن الأزمة تحت السيطرة".

وأشار بايدن إلى أن "الحكومة تضمن أن يستعيد المودعون أموالهم لكن "لن يتحمل دافعو الضرائب أي خسائر"، موضحاً: "ستأتي الأموال من الرسوم التي تدفعها البنوك لتأمين الودائع".

وأعلنت السلطات المالية الأمريكية، الأحد، خطة إنقاذ ستضمن أن يتمكن جميع المودعين في بنك سيليكون فالي من استرداد أموالهم "بالكامل".

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس جو بايدن بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنك سيليكون فالي ومؤسسة مالية ثانية هي "سيغنِتشر بنك".

وقال بايدن في بيان: "أنا ملتزم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى".

وأضاف الرئيس في تصريحات نشرها أيضًا على موقع تويتر: "يمكن للشعب الأمريكي والشركات الأمريكية أن يثقوا في أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها".

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: "سيتمكن المودعون من الوصول إلى كل أموالهم اعتبارًا من يوم الإثنين 13 آذار ".