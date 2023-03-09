البنك المركزي يوجه باعتماد الدينار في الخدمات المالية الإلكترونية المقدمة داخل العراق

وجه البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، باعتماد الدينار في الخدمات المالية الإلكترونية المقدمة داخل العراق.

وذكر البنك المركزي في بيان انه "تقرر أن تكون الخدمات المالية الإلكترونية المقدمة داخل العراق من خلال أجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع وبوابة الدفع الالكتروني، بعملة الدينار العراقي".

وأضاف ان "ذلك جاء استناداً إلى قرار مجلس الوزراء في ضوء سياسة البنك المركزي العراقي لتشجيع الاعتماد على العملة الوطنية في المعاملات المالية داخل العراق المقدمة من قبل الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية".