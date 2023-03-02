البنك المركزي يحذّر من عمليات احتيال مالي عبر إرسال مساعدات من منظمات إنسانية

حذّر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، من حالات احتيال تنظّمها جهات غير معروفة تدّعي إرسال مساعدات من منظمات إنسانية.

ولفت البنك المركزي في بيان، أن هذه الجهات تطالب من تتصل بهم بفتح حساب في البنك المركزي العراقي أو أحد المصارف العراقية، مع دفع رسوم الحوالة لهذه المساعدات، ومن ثَمّ يتم إبلاغهم بأنّ الإجراءات تتطلب وقتًا من البنك المركزي العراقي، أو أنّ الحوالة محجوبة.

ودعا البنك المواطنين إلى عدم التعامل مع مثل هذه الممارسات التي تعرّضهم للنصب والاحتيال.