الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي: نسعى لإحداث نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية بالقطاع المصرفي


أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الاثنين، سعي البنك لإحداث نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية بالقطاع المصرفي خلال استقبال الرئيس الإقليمي لشركة "ڤيزا" العالمية أندرو توري.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان انه "استقبل محافظ البنك المركزي العراقي الرئيس الإقليمي لشركة "ڤيزا" العالمية والوفد المرافق له، وأكد أنّ البنك المركزي العراقي داعم في خطواته لتوسيع استخدام أحدث التقنيات الرقمية في القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي في العراق"، مبيناً أنّ "البنك المركزي العراقي يسعى لإحداث نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية بالقطاع المصرفي العراقي من خلال مواكبته لأحدث التقنيات العالمية".

وأضاف: "جرى خلال اللقاء بحث الدعم الذي تقدّمه شركة "فيزا" لتنظيم السوق وزيادة قبول التحصيل الإلكتروني، دعماً لتوجهات الحكومة والقرارات التي اتخذتها في تفعيل الدفع الإلكتروني عبر استخدام التكنولوجيا التي تقدّمها الشركة، فضلاً عن تحسين اللوائح والتعليمات الخاصة بالخدمات المالية الرقمية".

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