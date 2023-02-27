انهيار جديد لليرة اللبنانية امام الدولار

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان، في تعاملات اليوم الاثنين، عتبة 83 ألف ليرة لبنانية في انهيار جديد وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وبحسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 83100 ليرة لبنانية للبيع، و82700 ليرة للشراء.

ومنذ صيف عام 2019، في ظلّ الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجاً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1,507 ليرات.