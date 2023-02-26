الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي وصندوق النقد العربي يبحثان مؤشرات الشمول المالي في العراق


بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل، اليوم الاحد، مع مدير عام صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي تنفيذ المسوحات الميدانية المتعلقة بمؤشرات الشمول المالي في العراق.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان انه "استقبل محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل، مدير عام صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي".

وأضاف: "قال معالي المحافظ إنّ "صندوق النقد العربي قدّم جهودًا حثيثة في الدعم والمشورة والتدريب للبنك المركزي العراقي وكوادره، في تنفيذ المسوحات الميدانية المتعلقة بمؤشرات الشمول المالي في العراق ".

ومن جانبه أثنى الدكتور الحميدي على "دور البنك المركزي العراقي في تدعيم عمل الصندوق، ودعم سياساته وبرامجه، في حين أبدى استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بعمل البنك"، مشيدًا "بدور البنك المركزي العراقي في إطلاق منصة المدفوعات (بُنى) في مجال تغطية المدفوعات للتجارة البينية باستخدام مختلف أنواع العملات".

يُذكَر أنّ البنك المركزي العراقي عضو فاعل في صندوق النقد العربي، ويُعدُّ من أكبر المساهمين بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية، ويستثمر جزءًا من احتياطياته الأجنبية لديه.

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