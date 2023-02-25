الصفحة الاقتصادية

مستشار السوداني يؤكد ارتفاع الإنفاق الاستثماري في موازنة العام الحالي


أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ارتفاع الإنفاق الاستثماري في الموازنة ، مبينا أنه سيتصل بمشاريع خدمات البنى التحتية مع كفاءة في الإنجاز المالي أكدتها حملة الخدمات بموجب المنهاج الوزاري. 

وقال صالح للوكالة الرسمية، إنه" كلما تعاظم سقف الإنفاق فإن نسبة التعاظم او الارتفاع ستخصص للإنفاق الاستثماري وبشكل متصل".

وأضاف، صالح أن" ما يميز الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 هو الإنفاق الاستثماري المتصل بخدمات البنية التحتية في مدن العراق وبشكل متسق".، مبينا أن" الأهم مافي نشاط الإنفاق الاستثماري هو كفاءة الإنجاز المادي والمالي". 

وأشار الى أن" ضمان كفاءة الإنفاق الاستثماري أكدتها حملة الخدمات التي جاء بها المنهاج الوزاري للحكومة والتي ابتدأت مؤشراته الواقعية والعملية بقوة منذ شهر تشرين أول الماضي قبل اعتماد قانون الموازنة العامة الاتحادية2023 إذ تمت الاستفادة القصوى من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وبما يحقق كفاءة التخصيص والصرف الموجه حقا على الأعمال الاستثمارية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية".

 وبين صالح أن" النفقات المعتمدة انصبت على أعمال الخدمات الأساسية المتصلة بالبنية التحتية التي تهم حياة الشعب اليومية وضمان رفاهيته ولاسيما في توفير مياه الشرب والطرق والمجاري والمستشفيات دون إغفال معضلة الكهرباء"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مستشار السوداني يؤكد ارتفاع الإنفاق الاستثماري في موازنة العام الحالي
بالوثيقة.. المركزي يوجه شركات الصرافة بإعلان بيع الدولار بالسعر الرسمي خارج مقراتها
(البنك الدولي) لإفلاس العراق وسحق اقتصاده
البنك المركزي يُعلن حزمة جديدة من التسهيلات للحصول على الدولار
دخول العراق كمصدر لأسواق الغاز
الإستيراد.. بين ضعف الرقابة.. وغياب السيطرة النوعية
وسط ترقب لتحركات الفيدرالي.. الدولار يتراجع عن ذروة ستة أسابيع
البنك المركزي يفرض المنصة الالكترونية على جميع المصارف وشركات الصيرفة
أنبوب الغاز والمعسكرين الشرقي والغربي
"فاقمت من آلام الاقتصاد التركي".. تقرير دولي: الزلزال المدمر تسبب في خسائر "فادحة"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك