مستشار السوداني يؤكد ارتفاع الإنفاق الاستثماري في موازنة العام الحالي

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ارتفاع الإنفاق الاستثماري في الموازنة ، مبينا أنه سيتصل بمشاريع خدمات البنى التحتية مع كفاءة في الإنجاز المالي أكدتها حملة الخدمات بموجب المنهاج الوزاري.

وقال صالح للوكالة الرسمية، إنه" كلما تعاظم سقف الإنفاق فإن نسبة التعاظم او الارتفاع ستخصص للإنفاق الاستثماري وبشكل متصل".

وأضاف، صالح أن" ما يميز الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 هو الإنفاق الاستثماري المتصل بخدمات البنية التحتية في مدن العراق وبشكل متسق".، مبينا أن" الأهم مافي نشاط الإنفاق الاستثماري هو كفاءة الإنجاز المادي والمالي".

وأشار الى أن" ضمان كفاءة الإنفاق الاستثماري أكدتها حملة الخدمات التي جاء بها المنهاج الوزاري للحكومة والتي ابتدأت مؤشراته الواقعية والعملية بقوة منذ شهر تشرين أول الماضي قبل اعتماد قانون الموازنة العامة الاتحادية2023 إذ تمت الاستفادة القصوى من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وبما يحقق كفاءة التخصيص والصرف الموجه حقا على الأعمال الاستثمارية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية".

وبين صالح أن" النفقات المعتمدة انصبت على أعمال الخدمات الأساسية المتصلة بالبنية التحتية التي تهم حياة الشعب اليومية وضمان رفاهيته ولاسيما في توفير مياه الشرب والطرق والمجاري والمستشفيات دون إغفال معضلة الكهرباء"