مطار بغداد يحدد متطلبات الحصول على الدولار من منافذ المصارف

حدد مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، متطلبات الحصول على الدولار للمسافرين من منفذ مصارف الرافدين والرشيد والعراقـي للتجارة.

وذكر اعلام المطار في بيان ان "إدارة مطار بغداد الدولي تود أن تبين للمسافرين العراقيين الكرام أهم المتطلبات الحصول على الدولار للمسافرين من منفذ مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العراقـي للتجارة في المطار على ضوء تعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي".

وجاءت المتطلبات بحسب البيان كالاتي:

١_ جواز أصلي واستنساخ سفر نافذ

2_ تذكرة سفر (تكت سفر)

3_ تذكرة صعود الطائرة ( boarding)

ونوهت إدارة المطار، بحسب البيان "يكون تاريخ السفر بنفس يوم تقديم طلب الحصول على المبلغ بالدولار من منافذ المصارف في المطار".