الصفحة الاقتصادية

انخفاض ملحوظ.. صادرات النفط العراقي الى أمريكا: احصائيات من عام 2000 إلى 2021


كشفت الشركة الألمانية "ستاتيستا" المختصة في الاحصائيات الدولية، عن إحصائية النفط المصدر من العراق إلى الولايات المتحدة الامريكية من عام 2000 إلى نهاية عام 2021.

وقالت الشركة في تقرير ان "الولايات المتحدة استوردت ما معدله 157000 برميل من النفط يوميًا من العراق في عام 2021، ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا مقارنة بعام 2020، عندما أدى وباء فيروس كورونا وأزمة النفط الناتجة إلى انخفاض ملحوظ في واردات البترول، مع إجمالي واردات البترول من دول الأوبك تتراجع بحوالي 50٪".

وبحسب التقرير جاء الاحصائيات من عام 2000 إلى نهاية عام 2021 كالاتي:

2000: 620 ألف برميل يومياً

2001: 795 ألف برميل يومياً

2002: 459 ألف برميل يومياً

2003: 481 ألف برميل يومياً

2004: 656 ألف برميل يومياً

2005: 531 ألف برميل يومياً

2006: 553 ألف برميل يومياً

2007: 484 ألف برميل يومياً

2008: 627 ألف برميل يومياً

2009: 450 ألف برميل يومياً

2010: 415 ألف برميل يومياً

2011: 459 ألف برميل يومياً

2012: 476 ألف برميل يومياً

2013: 341 ألف برميل يومياً

2014: 369 ألف برميل يومياً

2015: 229 ألف برميل يومياً

2016: 424 ألف برميل يومياً

2017: 604 ألف برميل يومياً

2018: 512 ألف برميل يومياً

2019: 341 ألف برميل يومياً

2020: 176 ألف برميل يومياً

2021: 157 ألف برميل يومياً

 

وبحسب البيانات الرسمية الحكومية، فقد قفزت صادرات النفط الخام العراقية في العام الماضي (2022) إلى أكثر من 115 مليار دولار، بزيادة حوالي 52 بالمئة عن العام السابق، بفضل ارتفاع أسعار بيع النفط.

 

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