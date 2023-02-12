الصفحة الاقتصادية

ارتفاع بمبيعات البنك المركزي العراقي


سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية ارتفاعًا قياسيا، اليوم الاحد 12 شباط/فبراير 2023، حيث وصلت إلى أكثر من 300 ملايين دولار.

وبحسب البنك المركزي العراقي، فأن "نتائج نافذة بيع العملية الأجنبية لليوم الاحد كالاتي:

 

وتعليقا على الارتفاع، قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد، ان ارتفاع مبيعات اليوم قد يكون مرتبطا بتأجيل العمل بالمنصة الالكترونية.

وذكر المرسومي في تغريدة "وصول المبيعات الى ٣٠٥ مليون دولار منها ٢٥٧ مليون دولار حوالات واعتمادات يعني ان مشكلة الحوالات قد انتهت"، لافتا الى ان "هذا الرقم مماثل لما كان عليه في زمن الكاظمي!".

واضاف، "إذا الرقم ارتفع نتيجة لتأجيل العمل بالمنصة فأن التهريب سيعود من جديد!".

وصوت مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الموافق (7/2/2023) على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجلس صادق على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد".

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