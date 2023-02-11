الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي يجتمع بالبنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية


أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن عقد اجتماع يوم الجمعة لساعات طويلة بكل من وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان انه "أبدى الطرفان استعدادهما للعمل المشترك لمواجهة تحديات العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات والنقد".

وأضاف: "ناقش وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية عدداً من آليات الدعم والإسناد للبنك المركزي العراقي بما يعزز من قدراته على التعاطي بمرونة مع الأزمات خلال هذه المرحلة".

وأشار المكتب الإعلامي الى انه "أكد البنك الفيدرالي الأمريكي أنّ إجراءات البنك المركزي العراقي تصب في الاتجاه الصحيح لبناء قطاع مصرفي رصين".

وبيّن ان "مساعد نائب وزير الخزانة الأمريكية أوضح سبل الدعم الكامل لجهود حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الإصلاح الاقتصادي، واستعداد وزارة الخزانة الأمريكية لتقديم الدعم المطلوب".

وولفت المكتب الى انه "استمع المجتمعون إلى عرض قدّمه محافظ البنك المركزي العراقي بشأن توجهات البنك في تحقيق أهم أهدافه لضمان الاستقرار العام في الأسعار، والخيارات والمقترحات في مجال تسريع وتوسيع وانسيابية عمل المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي".

وختم انه "أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل نية البنك إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات التي من شأنها تعزيز استقرار سعر الصرف".

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