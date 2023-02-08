بعد قرار مجلس الوزراء.. البنك المركزي يخاطب المصارف بشأن بيع الدولار

أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، توجيهاً الى المصارف المُجازة بشأن بيع الدولار بعد قرار مجلس الوزراء الجديد.
وبحسب وثيقة "استنادا الى قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 6/2/2023، تقرر اعتماد أسعار الصرف للعملة الأجنبية (الدولار) اعتباراً من 8/2/2023، كما مبين ادناه: ـ
1300 سعر شراء الدولار من وزارة المالية وأي جهة أخرى
1310 سعر بيع الدولار الى المصارف عبر المنصة الالكترونية
1320 سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الى المستفيد النهائي.
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