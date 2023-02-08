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الصفحة الاقتصادية

المالية تصدر توجيهاً للمصارف يخص سعر الدولار


ألزمت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، المصارف الحكومية باعتماد سعر الصرف الجديد للدينار العراقي مقابل الدولار.

وذكر بيان للوزارة أنه "تنفيذا لمقررات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في ٢٠٢٣/٢/٧ بشأن اعتماد سعر صرف العملة الاجنبية (الدولار) وبمتابعة حثيثة من قبل وزير المالية طيف سامي محمد، وجهت الوزارة اليوم الأربعاء ٢٠٢٣/٢/٨ مصرفي الرافدين والرشيد باعتماد سعر الصرف الجديد للدولار مقابل الدينار العراقي".

وأضاف البيان، أنه "باشر مصرفي الرافدين الرشيد اجراءات ببيع الدولار في منافذ مطار بغداد الدولي بسعر (١٣٢٠) دينار للدولار الواحد".

وتابع، أنه "لغرض تعزيز قيمة العملة المحلية أمام الدولار عبر تسهيل الإجراءات وتحقيق استقرار اسعار الصرف، يأتي هذا الإجراء للتخفيف عن كاهل المواطن وتماشيا مع خطة الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي في تخفيض سعر الصرف على النحو الآتي:

(١٣٠٠) دينار لكل دولار سعر شراء الدولار من وزارة المالية

(١٣١٠) دينار لكل دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية

(١٣٢٠) دينار لكل دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي".

‏وأتم البيان، أن "هذه الخطوة تندرج في اطار الخطط التنفيذية لمنهاج الوزارة وسياستها المرسومة تجاه تطوير القطاع المصرفي والمالي في العراق".

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