أول تعليق من البنك المركزي عقب قرار تعديل سعر الصرف

علق محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

وقال العلاق في بيان، انه " أتقدم بخالص الشكر والامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء واعضاء المجلس الموقرين للاستجابة السريعة لقرار البنك المركزي العراقي بخفض سعر الصرف للدولار من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين.

واشار العلاق الى مضي "البنك والحكومة في مواصلة الجهود والتنسيق المثمر لتحقيق الهدف المنشود".

واضاف :"نُعاهد شعبنا العزيز ببذل المزيد من الجهود لتعزيز ثقتهم بعملتهم الوطنية والحفاظ على سلامة واستدامة النظام المالي والمصرفي".

وفي وقت سابق من اليوم ، صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد