تحذير من ارتدادات الزلزال التركي: تستمر لأسابيع

قال مدير معهد الدراسات الجيوفيزيائية والرياضية الروسية، بيتر شبالين، أن ارتدادات الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الاثنين، ستتكرر على مدى الأيام وربما الأسابيع المقبلة.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى العراق ولبنان وفلسطين والأردن والسعودية ومصر وجورجيا واليونان.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.