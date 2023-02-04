الصفحة الاقتصادية

التجارة تعلن انطلاق عمليات بيع المواد الغذائية بأسعار تنافسية.. هذه تفاصيلها


أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، البدء بعمليات بيع المواد الغذائية بأسعار تنافسية في العاصمة بغداد وعدة محافظات، فيما أشارت الى أن السلة الغذائية مؤمنة للأشهر الثلاثة المقبلة بالنسبة للفقراء.

وقال وزير التجارة، اثير الغريري، في مؤتمر أنه "تم انطلاق عمليات بيع المواد الغذائية بأسعار تنافسية في العاصمة بغداد وعدة محافظات"، مؤكداً ان "قوافل محملة بمواد البيض والحليب والدجاج والطحين انطلقت ب‍بغداد والمحافظات لطرحها في السوق بأسعار تنافسية".

وأضاف، أن "منافذ البيع ستشمل جميع المحافظات وبالألف الاطنان وبأسعار مخفضة"، لافتا الى أن "الهدف من هذه الحملات هو توفير المنتجات ودعم الفقراء وليس التنافس مع أصحاب المحل".

وأكد وزير التجارة، أن "هنالك أربعة منافذ في كل من الكرخ والرصافة"، مشيرا الى أن "أرقى أنواع الحنطة ستدخل حيز العمل لدعم الفقراء وموازنة الأسواق".

وبشأن سلة الفقراء الغذائية، بين الغريري، ان "السلة الغذائية مؤمنة للأشهر الثلاثة المقبلة بالنسبة للفقراء"، مستدركا بالقول، أن "خطة شهر رمضان ستتضمن توزيع اللحوم والاسماك ومنتجات غذائية أخرى".

وذكر الوزير، ان "الهدف من حملتنا هو مكافحة عملية الاحتكار وغلاء الأسعار الذي تسبب بها تجار الازمات"، مجددا تأكيده، ان "حكومتنا.. حكومة خدمات والفئة المستهدفة في خارطة عملنا هو الفقير وإنعاش الاقتصاد الفردي".

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التجارة تعلن انطلاق عمليات بيع المواد الغذائية بأسعار تنافسية.. هذه تفاصيلها
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