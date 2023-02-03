الصفحة الاقتصادية

النفط: اهتمام حكومي باستثمار الغاز "الحُر" بحقول عكاز والمنصورية


أكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، وجود اهتمام حكومي باستثمار الغاز (الحُر) بحقلي عكاز والمنصورية الذين تضررا بفعل عصابات داعش الإرهابية بموازاة إقامة مشاريع لاستثمار الغاز المصاحب وإنتاج الطاقة النظيفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح، إن " العراق عازم على استثمار الغاز وإيقاف حرقه في عموم البلاد وهنالك اهتمام حكومي بالحقول التي تحتوي على الغاز الحر في باطن الأرض كحقلي عكاز والمنصورية اللذين تضررا بفعل عصابات داعش". 

وأضاف، أن "وزارة النفط نجحت في الاتفاق مع إحدى الشركات الصينية وشركات أخرى لتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار".

وأضاف، أن "العراق أسس شركة غاز البصرة مع شركتي شل وميتسوبيشي لاستثمار الغاز من 4 حقول نفطية بخطط تستهدف ألفي مليون م3 قياسي يومياً ووصلت حالياً إلى القدرة على استثمار 50% من هذه الكمية والتي تساوي بحدود ألف مليون م3 وهو تطور مهم جدا".

وتابع أن "هنالك اتفاقاً ثانياً مع شركة (بتروتشاينا) الصينية لاستثمار الغاز المصاحب بحقل الحلفاية في ميسان وهذا سيوفر بحدود 300 مليون م3 قياسي يومياً وكذلك اتفقنا مع شركة بيكرهيوز الأميركية لاستثمار 200 مليون م3 قياسي من حقلي الغراف والناصرية في ذي قار وهذه الاستثمارات بمجموعها توفر كميات جيدة يضاف لها اتفاق سيتم المضي به قريباً مع شركة توتال الفرنسية قريباً وهو من ثمار زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى فرنسا ".

وتابع أن" العراق يعمل بمحور ثان للطاقة النظيفة من خلال إبرام عدة مشاريع في أنحاء البلاد"

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