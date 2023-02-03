الصفحة الاقتصادية

النقل: شركة (مان) الألمانية لصناعة الشاحنات ستفتتح فرعاً في العراق


كشفت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن تحرك لشراء أكثر من 400  شاحنة وصهريج من مناشئ عالمية لتعزيز أسطول الوزارة، فيما أعلنت عزم شركة (مان) الألمانية على فتح فرع لها في العراق.

 وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل في بيان  إن "الشركة العامة للنقل البري إحدى تشكيلات وزارة النقل قامت مؤخرا بحملة لتعزيز أسطولها من خلال تقديم مشروع الى وزارة التخطيط لشراء 100 شاحنة ذات  مناشئ عالمية من  الموازنة الاستثمارية للعام الجاري وهذا الموضوع متابع شخصيا من قبل الوزير ".

وأضاف: أنه "لإيجاد حلول سريعة واختصار الوقت صوت مجلس إدارة الشركة على شراء 30 رأس شاحنة من الموازنة التشغيلية، كما قدمت إدارة الشركة مقترحا إلى المستشار الفني لرئيس الوزراء لشراء 100 صهريج و 200 شاحنة نوع (مان) من فرع الشركة المؤمل افتتاحه في العراق".

وتابع أن "وزارة النقل ومن خلال خططها المستقبلية والتي يشرف عليها الوزير بشكل مباشر تهدف الى تطوير كل تشكيلاتها وتحويلها الى شركات رابحة بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين باعتبار أن دورها يتعلق بالجانب الخدمي وكذلك رفد الموازنة العامة للبلد بموارد جديدة وتنوع مصادر التمويل مما يساعد على النمو الاقتصادي ورفع المستوى المعاشي"

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