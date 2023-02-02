الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية: استمرار ارتفاع الدولار سيضغط على أسعار المواد الغذائية


حذر عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، الخميس، من استمرار تصاعد اسعار سعر الدولار  وتأثيره السبي على اسعار المواد الغذائية.

وقال الكروي في حديث لـ /المعلومة/، ان "اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية تصاعدت بشكل لافت في الساعات 24 الماضية وبلغت حدود مثيرة للقلق خاصة وان تداعياتها ستؤدي الى مضاعفات قاسية على اسعار المواد الاساسية بشكل مباشر".

واضاف، ان "الحكومة بدات فعليا في اتخاذ سلسلة خطوات عاجلة لكبح تصاعد الدولار من خلال ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية لمنع المضاربة بالاضافة الى دعوة التجار وبقية المهن الاخرى بالتخلي عن استخدام الدولار في التبادل الداخلي والعودة الى الدينار من اجل خفض الاقبال على شرائه بمعدلات عالية تقود الى ارتفاع اسعار الصرف".

واشار الى ان "البنك المركزي ستكون له خطوات مهمة في الايام المقبلة حيال دفع اسعار الصرف للاستقرار خاصة مع الادارة الجديدة معربا عن امله على نجاح الخطوات الحكومية في منع بروز ازمة اقتصادية جديدة في البلاد".

وتشهد اسواق صرف الدولار في العراق ارتفاع غير مسبوق للدولار امام الدينار والذي تجاوز حاجز 175 "

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المالية النيابية: استمرار ارتفاع الدولار سيضغط على أسعار المواد الغذائية
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