كوريا الجنوبية تسجل اسوأ عجز تجاري منذ 1956

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الاربعاء، عجزاً تجارياً قدره 47.5 مليار دولار لعام 2022، وفقاً لبيانات رسمية من وكالة الجمارك الكورية.

ويعد العجز التجاري في 2022، الأسوأ منذ أن بدأت الوكالة في تجميع البيانات في عام 1956 وأكبر بكثير من الرقم القياسي السابق للعجز التجاري البالغ 20.6 مليار دولار في عام 1996، للدولة الآسيوية".

كما تراجعت صادرات يناير إلى 46.3 مليار دولار، أو 16.6% - أكثر من التوقعات بانخفاض 11.3%. فيما تراجعت الواردات 59 مليار دولار، أو 2.6%، بانخفاض أقل من التوقعات البالغة 3.6%.

وأدى ذلك إلى عجز قدره 12.7 مليار دولار في يناير، مقارنةً مع عجز 9.27 مليار دولار توقعه الاقتصاديون.

وفي هذه الأثناء، تداول الوون الكوري عند 1،232.24 مقابل الدولار الأميركي بعد التقرير.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي، تشو كيونغ هو، في اجتماع مع مسؤولين الأربعاء: "هناك بعض التوقعات بأن الاقتصاد العالمي لن يواجه وضعاً صعباً كما هو متوقع بفضل إعادة فتح الصين والنمو غير المتوقع من الاقتصادات المحيطة".

وأضاف تشو: "يُنظر على نطاق واسع إلى أن العجز التجاري المتزايد الذي شهده شهر يناير يرجع إلى عوامل موسمية مثل استيراد صادرات الطاقة لفصل الشتاء، فضلاً عن الانخفاض المفاجئ في أسعار الرقائق، مما أدى إلى تدهور الوضع الكلي".

يأتي ذلك مع انخفاض شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 18% إلى 296.9 مليون وحدة في الربع الأخير من عام 2022 مع انخفاض الطلب، وفقاً لشركة الأبحاث "Canalys" ".