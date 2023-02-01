الصفحة الاقتصادية

كوريا الجنوبية تسجل اسوأ عجز تجاري منذ 1956


سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الاربعاء، عجزاً تجارياً قدره 47.5 مليار دولار لعام 2022، وفقاً لبيانات رسمية من وكالة الجمارك الكورية.

ويعد العجز التجاري في 2022، الأسوأ منذ أن بدأت الوكالة في تجميع البيانات في عام 1956 وأكبر بكثير من الرقم القياسي السابق للعجز التجاري البالغ 20.6 مليار دولار في عام 1996، للدولة الآسيوية".

كما تراجعت صادرات يناير إلى 46.3 مليار دولار، أو 16.6% - أكثر من التوقعات بانخفاض 11.3%. فيما تراجعت الواردات 59 مليار دولار، أو 2.6%، بانخفاض أقل من التوقعات البالغة 3.6%.

وأدى ذلك إلى عجز قدره 12.7 مليار دولار في يناير، مقارنةً مع عجز 9.27 مليار دولار توقعه الاقتصاديون.

وفي هذه الأثناء، تداول الوون الكوري عند 1،232.24 مقابل الدولار الأميركي بعد التقرير.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي، تشو كيونغ هو، في اجتماع مع مسؤولين الأربعاء: "هناك بعض التوقعات بأن الاقتصاد العالمي لن يواجه وضعاً صعباً كما هو متوقع بفضل إعادة فتح الصين والنمو غير المتوقع من الاقتصادات المحيطة".

وأضاف تشو: "يُنظر على نطاق واسع إلى أن العجز التجاري المتزايد الذي شهده شهر يناير يرجع إلى عوامل موسمية مثل استيراد صادرات الطاقة لفصل الشتاء، فضلاً عن الانخفاض المفاجئ في أسعار الرقائق، مما أدى إلى تدهور الوضع الكلي".

يأتي ذلك مع انخفاض شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 18% إلى 296.9 مليون وحدة في الربع الأخير من عام 2022 مع انخفاض الطلب، وفقاً لشركة الأبحاث "Canalys" ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كوريا الجنوبية تسجل اسوأ عجز تجاري منذ 1956
"أوبك+" تبقي على استراتيجية إنتاج النفط دون تغيير
تقرير أمريكي: روسيا صمدت أمام العقوبات الغربية
مبيعات البنك المركزي تقفز الى أكثر من 100 مليون دولار
انخفاض أسعار الذهب وسط ترقب لقرار البنك الفيدرالي
"نهاية الدولار".. الصين تقود حملة من 7 بدائل عالمية: هل ستنجح؟
ارتفاع حاد بأسعار البنزين في الولايات المتحدة
البنك المركزي يوجه بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين
ضربة جديدة لحكومة كردستان .... ترافيغورا تعلن إنهاء صفقة النفط مع إقليم كردستان بعد فشل في التفاوض
الذهب والقمح مكان الدولار والدينار..!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.09
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
محمد غضبان : هذا الخبر ان صح بل ان تم فهو من أهم الاخبار التي تخدم العراق واكيد احبس انفاسي ...
الموضوع :
البجاري: التعاقد مع "سيمنز" سيحرر العراق من الهيمنة الامريكية على قطاع الطاقة
فيسبوك